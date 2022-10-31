鄒老先生（中間）術後回診與鄭伯智副院長（右一）、張建榮醫師（左一）合影。（童醫院提供）

南投從事農作86歲的鄒老先生，近期不僅出現頭暈、喘不過氣的情形，還造成騎機車跌倒；家人送至童綜合醫院心臟內科張建榮醫師診療，檢查後確認他心臟冠狀動脈阻塞併中重度二尖瓣膜閉鎖不全。童醫院指出，由心臟內科醫師張建榮進行經導管支架置放術，將阻塞的動脈血管擴張打通後，再將支架置入防止血管再度堵塞立即改善血流，病人術後恢復良好。

童醫院說，鄒老先生10天後，再由心臟外科醫師鄭伯智進行達文西瓣膜修補手術，從右側胸腔進入左心房，利用達文西機械手臂3D內視鏡看到二尖瓣膜缺損處，利用手臂靈活360度旋轉優勢來精密修補缺損的二尖瓣膜，手術成功；術後隔日即轉出加護病房，住院五日即出院返家。

張建榮表示，隨著年紀增長人體內血管逐漸老化，原本有彈性血管會硬化，且因脂肪沉積或體內廢物堆積造成血管狹窄進阻塞，初期血管阻塞沒有明顯症狀，但阻塞情況越惡化就會導致身體血流越來越少而出現病症。

心臟內供應心肌血液的任何一條管狀動脈發生狹窄或阻塞時，氧氣與養分無法供給給心臟影響心肌收縮功能，嚴重實際會引發心衰竭或心律不整而死亡；因此需要經由經導管支架置放手術來擴張血管。

鄭伯智指出，傳統胸骨鋸開的心臟手術，執行至今已70年，雖然歷史悠久但絕對經得起考驗，是目前認為最直接且有效的手術方式。但正前胸留下的長條痕跡是眾多心臟病患者揮之不去的夢靨。傷口疼痛復原緩慢，也讓像鄒老先生一樣的高齡者，或者行動不佳、附帶臟器功能減退的心臟病患者裹足不前。

鄭伯智強調，達文西機械手臂是從心臟右邊進入心臟後方，直接面對病灶來進行修復，省去鋸開胸骨與止血繁瑣步驟。同時組織破壞減少，傷口疼痛改善，有些患者甚至在脫離呼吸器後，可以在加護病房下床步行和復健運動。心臟疾病其實並不可怕，對症下藥才是正途。

童醫院心臟達文西機械手臂