LBJ knew 💧 pic.twitter.com/nuLGeGwayC — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 31, 2022

湖人終於找到本季贏球方程式！「小皇帝」詹姆斯31日貢獻26分、8助攻與6籃板，傷癒復出的「一眉哥」安東尼戴維斯也有23分、15籃板，攜手幫助湖人以121比107擊碎金塊，總算中止開季5連敗，也搶到本季首勝，金塊則吞本季第3敗(4勝)。

前役因為腰傷缺陣的安東尼戴維斯，今天重新回到湖人先發陣容，首節就包辦11分，加上詹姆斯、韋斯布魯克次節提供應有火力，幫助湖人不僅從落後變領先，更在打完上半場，取得55比51領先，看來湖人這次總算有機會開胡了。

可是金塊第3節開始發力，一波11比1小高潮馬上扭轉場上局勢，沒想到這次湖人反撲來得很快，第3節結束前打出13比0，讓湖人打完前3節，仍以93比85領先，來到末節一開始，湖人又連拿4分，把這波跨節攻勢延伸到17比0。

已經落後湖人12分的金塊，直到最後10分56秒才靠傑夫格林的補籃，打破這波將近3分半鐘的得分乾旱期，可是接下來賈瑪莫瑞連拿5分，把比數追成92比97，幸好安東尼戴維斯與詹姆斯挺身而出，幫助湖人再次把領先差距拉開。

雖然金塊最後關頭打出6比0小高潮重新追近，可是最後2分12秒安東尼戴維斯補籃命中，韋斯布魯克也在最後1分36秒上籃投進，湖人仍保11分兩位數領先，來到最後1分12秒詹姆斯兩罰俱中，幾乎提前確定湖人本季首勝到手了。

除了詹姆斯與安東尼戴維斯，韋斯布魯克連兩場替補出擊表現都很出色，今天貢獻18分、8助攻與8籃板，隆尼沃克也拿18分，里夫斯10分，湖人此役三分球投30中13，命中率4成33；金塊以約基奇23分、14籃板及6助攻表現最佳，賈瑪莫瑞21分，阿隆戈登18分。