蔡英文總統28日輔選時說民進黨年底選舉若選的不理想，國際可能會解讀「台灣人民是不是改變主意了？」對此，國民黨今天反批蔡英文如同「情緒勒索的恐怖情人」，發言充滿反民主心態，「主席當正職、總統當兼差」，顯示蔡英文眼中只有民進黨籍的候選人，完全沒有全民的存在。

國民黨副發言人郭音蘭批評，憑什麼民進黨下台就代表台灣人改變主意？如果民進黨選輸了，也是因為台灣人民不想再讓民進黨用抗中保台的口號，行貪汙腐敗之實。不管是哪個政黨執政，只要站在民主陣營的國家，就永遠不會對台灣信心打折扣。

郭音蘭強調，民進黨若這麼在意國際眼光，為何不把心思用在高端疫苗上？真的這麼在意國際標準，拜託把高端疫苗做到讓國際承認，不要犧牲那些相信政府的高端戰士。

此外，對於蔡英文輔選民進黨台北市長候選人陳時中時，說如果選錯人，綁手綁腳事情就不好做，郭音蘭抨擊，蔡英文這是在公開恐嚇台北市選民，承認中央執政還要看地方首長是不是有綠色黨證，才會讓他好好做事，否則中央就是會卡地方。

國民黨文傳會主委洪孟楷指出，政黨輪替是民主常態，民進黨執政的基隆市，新竹市、桃園市，這次都極有可能由綠轉藍，即便是民進黨長期執政的台南市、高雄市、屏東縣，如果做不好當然也應該換人做，這是天經地義，請蔡英文不要情緒勒索，更不要再不務正業、販賣芒果乾，國人無法接受。

洪孟楷反批，蔡英文說選得好中央地方合作更好？是否承認現在就是用中央在卡地方的建設？蔡英文說民進黨選不理想，國際社會沒信心？憑什麼台灣的信心要建立在民進黨的選舉上？執政路線如果錯誤，被全民唾棄，剛好而已，地方選舉是執政黨的期中考，用情緒勒索全民，是恐怖情人嗎？