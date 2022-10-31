行政院長蘇貞昌今（31）日召開擴大防疫會議，討論國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況及疫苗施打情況等議題。蘇貞昌表示，多數國家對疫情管制已邁入新階段，請交通部導引國內特色景點發展與宣傳，吸引國外旅客來台觀光，恢復台灣觀光榮景。

指揮中心表示，全球疫情趨緩，上周下降15％，惟北半球進入秋冬季節，評估呼吸道疾病傳播風險將逐漸升高。而BA.5變異株仍為全球主流株，占比約77.1％且持續變異，仍需持續追蹤並密切監測國際間變異株演變與流行。

而國內疫情全國新增病例數則已過高峰、呈現下降趨勢，上周較前周下降9.8％，輕症及無症狀者為99.56％。隨著邊境開放、入境數增加及進入呼吸道病毒流行季節，將持續密切關注重症高風險族群、監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢。

指揮中心指出，13日調升入境總量上限為每周15萬人、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫等措施，至29日入、出境人數均明顯成長，平均每日入境10,074人次，月增達1.71倍。

疫苗接種狀況方面，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率為第1劑93.9％、第2劑88.3％、第3劑73.9％，若以符合接種間隔人數統計，第3劑施打率為94.1％、第4劑為15.4％，累積施打已超過6,343萬人次。

而快篩實名制4月下旬實施迄今6輪共販售1422萬餘份，0～6歲幼童及65歲以上長者累計免費領取逾656萬餘份。截至29日家用快篩試劑庫存尚存1億3759萬劑，目前快篩試劑數量非常充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種疫苗。

蘇貞昌對此表示，境內外管制措施自9月底起已逐漸開放，國內疫情狀況也朝向明朗方向發展，這不僅有賴於防疫團隊努力，也要感謝民眾配合，是全體國人共同創下的佳績。

蘇貞昌指出，多數國家對疫情管制已邁入新階段，不僅國人紛紛前往國外出遊，亦持續有外籍人士來台觀光，請交通部持續努力，訂出辦法導引國內特色景點發展與宣傳，吸引國外旅客來台觀光，恢復台灣觀光榮景。