跟進美股，台股指數站上12950點！

上周五蘋果及Intel領軍強攻，美股指數強勢大漲紛紛再創波段新高，為弱勢已久的台股打了一劑強心針，今天台股一開盤就站上12850點，盤中雖然一度弱勢，但財報表現不佳的穩懋(3105)及利空不斷的台積電(2330)、聯發科(2454)今天盤中股價強勢大漲，國巨(2327)重新掛牌首日股價也強勢大漲，穩住台股多頭氣勢，中小型股金居(8358)、東碩(3272)、宜特(3289)、業強(6124)、富邦媒(8454)、建碁(3046)、全友(2305)等盤中股價強攻漲停板，中場過後，台積電與大立光(3008)轉強，台股指數一飛沖天，站上12950點，截至11點30分為止，加權股價指數約12950.8點，上漲162.38點，成交量為1116.36億元；OTC指數為164.58點，上漲2.34點，成交量為270.13億元。

今天盤中上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲2.53%，其次是百貨類股及網通類股，分別上漲2.39%及1.99%，表現較差者為其他電子類股、造紙類股及鋼鐵類股，其中其他電子類股下跌1%，造紙類股下跌0.76%，鋼鐵類股下跌0.53%；上櫃部分，表現最佳為電子零組件類股、上漲2.45%，表現最差為航運類股、下跌0.1%。

就技術面來看，儘管美股強勢反彈，台股多頭信心不足，上周五加權股價指數以12788.42點作收，再度失守12800點關卡，累計一周下跌30.78點，跌幅約0.24%，周K連3黑，成交量持續萎縮，日均量僅1780.8億元，櫃買市場則初現止跌，OTC收盤指數為162.24點，累計一周上漲0.62點，漲幅約0.38%，周K收帶上下影線的十字線，成交量降至日均量380.41億元；今天台股在美股大漲帶動下，指數開高走高，站上12900點；雖然近期台股未跟上美股腳步，指數呈現漲漲跌跌，但上周五台股加權指數收跌137點，跌深反彈架構尚未完全遭到破壞，今天台股再隨美股止跌反彈，站上12950點，亦收復5日線，短線探底壓力已經減輕，後續則須觀察能否突破上周四高點12954點及上周一高點13027點。

分析師表示，聯準會11月升息3碼已大致底定，不過多位官員暗示可能放緩升息速度，市場觀望本周四凌晨的利率決策，近期美股強勢，美股重量級財報普遍優於預期，本周聚焦AMD、高通財報；近期港股持續破底，衝擊投資人信心，台股指數持續在低檔震盪，但與年線負乖離率達20%以上，且國安基金持續護盤，金管會擴大禁空令下，有機會形成空頭格局的跌深反彈。

在選股方面，穩懋(3105)及聯發科(2454)等傳利空個股今天盤中都利空不跌強勢大漲，顯然市場已充份反應利空，建議布局跌深科技股如：記憶體、IP矽智財及載板等，搭配綠能/儲能及新能源車等政策面利多股。