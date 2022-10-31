民眾自備飲料杯逐漸成為環保趨勢，然而循環杯政策下仍有清潔與衛生的疑慮，環保署今日公布「循環（外借）杯良好服務指引」，使循環杯的借用服務達到一致的水準；另也規定，連鎖便利商店及連鎖速食店明年起至少須有5％的門市提供循環杯借用服務。

環保署表示，循環杯其實就像餐廳內用餐具一樣，民眾外借杯子享用完飲料後再歸還，可減少一次性垃圾產生，環保署因此訂定「循環（外借）杯良好服務指引」供業者參考依循，針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範。

其中也包含押金需提供多元支付方式、提供3日歸還期限，品保品管以及清洗規範、宣傳等，除了能確保循環杯服務系統的衛生及品質，透過「外借杯良好服務標誌」的識別，民眾認明標誌就可以放心借用。

此外，環保署今年4月公告的「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，自今年7月起推行的自備飲料杯優惠5元措施，飲料杯自備率由過去的6％提升至16％，有效減少了一次用飲料杯的用量。

環保署指出，2023年起環保署規定連鎖便利商店及連鎖速食店至少須有5％的門市提供循環杯借用服務，民眾借用循環杯時，不須支付或只須支付少許的押金，即可免費借用；業者於營業場所也須標示「免費借用循環杯」，每字邊長至少5公分。

環保署表示，店家提供的循環杯服務如符合服務指引，可張貼「外借杯良好服務標誌」於明顯處民眾識別參考，環保署預計在11月舉辦標誌票選活動，屆時歡迎民眾踴躍參與票選。