路透社獨家報導，一名消息人士表示，蘋果供應商富士康鄭州廠區爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，鄭州廠11月iPhone出貨量最多可能削減30%。

這位不願具名的消息人士表示，富士康目前正在努力提高深圳廠iPhone的產量。

公司向路透社表示，公司在昨晚發布的聲明中指出，園區已經逐步在控制之中。集團會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。

蘋果（Apple）沒有立即回應路透社的置評請求。