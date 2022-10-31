受通膨、升息以及俄烏戰爭膠著影響，台經院今公布9月製造業景氣燈號，製造業景氣信號值8月的11.15分，減少0.62分至10.53分，燈號連續亮出第7顆代表景氣「低迷」的黃藍燈，由於分數逼近10.5分，顯示景氣瀕臨「衰退」邊緣的定義。

台經院分析，全球經濟正以超乎預期的速度放緩，IMF預估2022年全球經濟前景轉趨黯淡，進而影響2023年國際經濟表現；國內製造業受到全球景氣低迷影響，出口、外銷訂單及生產指數等經濟數據均呈現翻黑，影響需求面、原物料投入面等指標表現。

股市因歐美各升息3碼，國際股市下跌，台股也跌破萬三大關，以出口為主的電子業，庫存面臨調整而出現震盪走低，影響經營環境指標表現。

這次景氣信號由各主要組成項目觀察，有5項目分數減少、1項增加，經台經院試算模型加權後，信號值減少0.62分；其中，需求面減少0.35分減幅最大，其次依序為原物料投入面、經營環境面及成本面，分別減少0.16、0.08及0.04分，售價面則微幅增加0.01分，燈號座落於代表景氣低迷的黃藍燈。