國民黨新竹市長候選人林耕仁今天針對民眾黨高虹安在昨天說出的「新竹是非之地」言論，高分貝抨擊高虹安是把自己的問題歸咎給新竹，讓新竹變成是非之地，但其實「我們的家鄉新竹市是所有市民溫暖的家，絕不是高虹安口中的是非之地」。

林耕仁今天上午在市議員黃文政的陪同下，到東區金山寺、龍台宮參拜，為市民祈福。林耕仁呼籲對手高虹安面對檢視質疑，不要總是答非所問，問A答B，別以為這樣就可以規避問題。

另外又說新竹市是「是非之地」，可是看來大多數的爭議，都不是發生在新竹，而是高虹安自己之前的問題，把自己的問題歸咎給新竹變成是非之地。林耕仁強調，新竹市是所有市民溫暖的家，是大家安身立命的好所在，不是高口中的是非之地。

另，昨天民進黨沈慧虹回擊停建新竹大車站的說法，林耕仁說，大車站案就如同新竹棒球場預算三級跳般，棒球場能從3.5億到8億，最後跳12億；而新竹大車站則是更誇張的金額，而且也是三級跳，50億跳65億，現在跳到104億。

他也炮轟說，做這樣的工程，沈慧虹還敢大言不慚的說不做「新竹會倒退嚕」，他想問，新竹棒球場的問題，「落跑2人組」負責了沒？市民絕對不能認同。

林耕仁說，新竹市的交通被鐵道分隔了多年，也造成交通不順暢的問題，嚴重影響市民的權益，並認為蓋了新竹大車站，新竹市交通將永遠被鐵路分割，再也沒有機會縫合，這樣的計畫還有暴增的金額，市民絕對無法接受，並再次強調「錯誤的政策，比貪汙更可惡、更嚴重！」