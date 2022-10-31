高雄62歲劉姓婦人29日凌晨酒後上路，因行車不穩遭到鳳山分局五甲派出所員警攔查，面對員警詢問劉婦都相當坦承，也告知員警自己喝了2瓶啤酒上路，經酒測後酒測值達0.71。荒謬的是，劉婦在酒測完以後，還說自己的兒子日前也因毒品案遭到同一個派出所查獲，笑著調侃一家人與派出所的「淵源很深」，讓員警無奈提醒「你們都別再犯了！」隨後將劉婦依公共危險罪送辦。

員警行經鳳山區南榮路時看見劉婦行車搖晃，於是上前攔查，劉婦散發的酒味也馬上被員警聞到，員警告知劉婦酒味很重，劉婦也大方的回覆「嘿呀」，似乎不覺得酒駕相當危險，員警詢問劉婦喝了多少，劉婦也比出2的手勢，表示自己喝了2瓶啤酒才上路，經酒測後酒測值達0.71，依公共危險罪送辦。

劉婦絲毫不因酒駕遭逮而憂心，還主動和員警分享自己兒子日前才因毒品遭到同個派出所查獲，笑著說一家人與五甲派出所的淵源很深，讓員警哭笑不得，無奈的要劉婦跟兒子「互相告誡」別再犯了。

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