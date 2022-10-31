全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，台中市嘉陽高中財務出狀況多年，教師之薪資遭設上限，台中市政府多年來都未處理，因此教育部說明年5月前全國都能處理好有問題的私中，那是不可能，也是天方夜譚。

教育部日前於「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」審議高雄縣私立旗美高級商工職業學校、嘉義縣私立同濟高級中學等2校，結果皆以財務惡化問題，認定為專案輔導學校，並給予2年改善期限，若屆期仍未改善，將先要求停招，然後逐步強制退場。

目前直轄市5都（台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市）的私立高中職，是由直轄市政府管轄，依據私校退場條例，這些學校將由直轄市政府自行召開退場審議會審議。

雖然國教署長彭富源日前公開指出，不管是教育部或5都主管的私立高中職，都會在明年5月前都能處理好，供讓學生在升學選填志願時參考。不過全教產表示，這是天方夜譚，目標不可能達成。

全教產表示，對於辦學不佳的私立高中職之處理，5都均毫無動靜，以台中市為例，嘉陽高中多年來因財務顯著惡化，教師之薪資遭設上限，超過的一律砍掉，且教師之基本鐘點竟從16節一路增加到21節，教師長期在做功德，全教產所屬之地方工會向教育局之反應均石沉大海。

全教產指出，嘉陽高中對校內教師之發薪方式於2020年12月一度改為發遠期支票，後經抗議才免於影響受雇者權益，但當時校方財務顯著惡化之窘狀已畢露無遺，更傳出數千萬校舍貸款之還款已捉襟見肘。

全教產指出，嘉陽高中教師之薪資遭無厘頭減降、教師學術研究變更未依教師待遇條例第17條規定與教師或工會達成協議、專任教師晉級方式及俸額皆未比照公立高級中等以下學校教師成績考核辦法規定辦理等，台中市政府也都知情，卻都消極處理。

全教產期盼教育部盡速督促台中市在內的直轄市5都對於轄內經營不善之私立高中職應於年底前啟動各項該有的機制，畢竟選前不處理、選後遙遙無期，所謂「明年5月前都能處理好」，恐真成為天方夜譚。