UA男款STORM Run 外套，2680元。（UA提供）

HOVR Machina 3 Storm 慢跑鞋，5280。（UA提供）

10月氣溫悄然下降，東北季風帶來的濕冷天氣壟罩全台。為了讓戶外活動愛好者們在濕冷環境中依舊擁有良好運動表現，運動品牌UNDER ARMOUR研發兼具防潑水及卓越透氣效能的科技面料「UA STORM」，系列服飾包含秋冬必備的外套及長褲款式，並同時擁有防風功效，讓跑者們不受氣候干擾，隨時暢跑；同時，今年同步推出「HOVR Phantom 3 Storm」與「HOVR Machina 3 Storm」防潑水科技跑鞋，幫助跑步愛好者戰勝濕冷惡劣天候、維持雙腳乾爽舒適。

UNDER ARMOUR於今年秋冬全新推出兼具防風、防潑水的UA STORM系列服飾，服飾外層採用DWR塗料材質，能確保雨水落在表面時不會被布料吸收，有效防止雨水滲透；而多孔面料纖維則擁有卓越排汗及透氣效能，加上其質地輕盈與良好延展性，能保護跑步愛好者不受風吹雨打，在濕冷環境下跑步也隨時保持乾爽透氣，不僅如此，UA STORM系列外套背面及褲腳等服飾一隅搭配反光設計細節，增加跑者在弱光環境中的可見度，完整提升夜跑安全性。

為幫助跑者征戰長距離訓練，UNDER ARMOUR全新推出專業訓練跑鞋「UA HOVR Machina 3 Storm」，搭載雙密度 HOVR緩衝系統，給予更強勁回彈推進力道，全程提供安全穩固又透氣的奔馳感受；鞋底則搭配橡膠大底並專門針對高壓磨損區域進行加強，給予絕佳彈性同時也提升大底的耐磨程度；而透氣貼合的工程網眼鞋面搭載防潑水UA STORM科技，為鞋面打造最舒適的防護牆，同時流線型反光設計，讓你無需擔心受天氣影響，此外，該鞋款內建智能晶片，可連接「UA MapMyRun」跑步應用程式，能在訓練過程中透過語音教練即時調整個人步伐、並追蹤、分析每次的暢跑數據。

適用於日常休閒穿搭、潮流有型的「HOVR Phantom 3 Storm」鞋款，搭載緩衝避震與能量回饋的HOVR旗艦中底科技、及提供足底柔軟支撐的一體式SpeedForm 2.0鞋墊，具備高緩震及柔軟腳感的頂級舒適體驗；搭配俐落搶眼的動力學足跟杯設計，強化腳跟落地時支撐；鞋面則採用INTELLIKNIT與FLATKNIT立體編織工法，讓跑鞋不僅擁有UA STORM防潑水特性，且能適時調節汗水及體溫，提供長時間貼合感受。