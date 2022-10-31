嘉義市長黃敏惠頒獎給抽中百萬休旅車的黃先生。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠恭喜黃小姐抽到名牌包。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠感謝旅宿業共同帶動消費。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠恭喜所有購物節得獎的幸運兒。（廖素慧攝）

今年嘉義市購物節發票登錄總金額6.3億創新高，嘉義縣張小姐在家樂福花3517元買生活用品，抽中頭獎737.7萬元輕豪宅，今天由市長黃敏惠頒獎，從事服務業、30歲出頭單身的張小姐說，事先不知道最大獎是房子，接到電話以為詐騙、在作夢，覺得很幸運。

還有嘉義縣黃先生也在家樂福買2部冷氣機，抽中第2大獎百萬休旅車；還有10位幸運兒抽中嘉義市不動產商業同業公會提供的10輛Gogoro電動機車。

住嘉義縣黃小姐登錄1499萬5419元發票，獲得「嘉購王」爭霸活動抽中價值13萬元名牌包，她說，她與家人在嘉義縣買屋，建設公司開立嘉義市營登的發票，很幸運抽到獎。

嘉義市長黃敏惠表示，購物節活動期間為了促進消費，除增加貳獎百萬休旅車之外，再加碼2500萬元辦理「買千送百」活動，讓嘉義市民拿發票換現金，成功帶動消費買氣，還有旅宿業者共同推出「住宿送600元嘉遊金」帶動消費，住宿也一路熱銷，發票登錄總金額達6.3億元打破去年紀錄，成長近4成，締造歷年來最好成績。