雲林縣虎尾警分局本月23日到台中市清水區查緝郭姓槍砲通緝犯，偵查隊小隊長廖和全遭郭嫌開車衝撞，受傷住院幸無生命危險，但已引起警方公憤，組成專案小組全力查緝，29日在雲林縣北港鎮1處工地逮捕郭嫌，後續將追查有無協助藏匿人犯對象及毒品來源，全案依妨害公務及傷害罪嫌送辦。
虎尾警分局偵查隊本月23日前往台中市追查因毒品與槍砲案遭通緝的郭嫌，沒想到郭嫌見行跡敗露，竟開車衝撞員警，偵查小隊長廖全和閃避不及被撞倒在地，身體多處擦挫傷，目前仍住院療養中，所幸傷勢已逐漸康復。
虎尾警分局隨即成立專案小組，經連日追查、分析，研判郭嫌可能藏身在雲林縣北港地區，確認位置後請霹靂小組支援，本月29日凌晨前往郭嫌藏匿地點布下天羅地網攻堅，順利將郭嫌緝捕到案，並押解郭嫌至台中市清水區，查扣涉案棄置的賓士轎車，搜出安非他命等毒品。
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