韓國梨泰院發生踩踏意外造成154死、149人輕重傷，韓國政府今天宣布將提供最高1500萬韓元（約新台幣36萬元）喪葬費及全額醫療費用補助。

韓國行政安全部災難安全管理本部長金星鎬今天上午在記者會中發布以上措施，當局目前已安排專責人員一對一與死者家屬聯繫，並協助在全國31個葬儀會場處理相關事項。

韓國國稅廳今早召開緊急對策會議，也決定提供傷亡者家屬綜合所得稅繳納寬限期9個月。

根據當局今早公布最新數據，這次意外共造成154人死亡、33人重傷、116人輕傷；外籍死者共26人，分別來自伊朗、中國、俄羅斯、美國、日本、法國、澳洲、挪威、奧地利、越南、泰國、哈薩克、烏茲別克及斯里蘭卡。

除一名死者身份年齡仍未查明，在這次事故中不幸傷亡者年齡落在20至29歲最多，共103人，其次為30至39歲30人，10至19歲11人，40至49歲8人，50至59歲1人。

韓國教育部稍早也公布確認結果，20歲以下罹難者中包括1名國中生及5名高中生，都就讀首爾地區學校，另有4名首爾地區學生及1名忠清南道地區學生受傷，其中2人仍在醫院治療，另外2名學生骨折、1名輕傷學生都已返家休養。

教育部表示將為意外相關學生提供心理治療協助，並與各地方政府教育廳合作，強化學生安全教育及心理諮商協助。

位於韓國首爾梨泰院鬧區的窄巷，29日晚間因參與萬聖節狂歡活動人潮眾多，發生推擠踩踏意外，成為韓國2014年世越號渡輪沉沒以來最嚴重災難事件。（編輯：韋樞）1111031