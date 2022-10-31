侯友宜說，目前萬大中和線整體進度為65％，比預期進度還快。（李奇叡攝）

侯友宜前往金城機廠視察、關心進度。（李奇叡攝）

侯友宜雙北共同努力，朝2025年完工目標邁進。（李奇叡攝）

捷運萬大中和線已全線施工，位於新北土城區及中和區的金城機廠，占地約12公頃，為全功能性主機廠，將供萬大中和線、新北樹林線列車使用，今天市長侯友宜前往視察、關心進度，他表示，目前萬大中和線整體進度為65％，比預期進度還快，期勉雙北共同努力，朝2025年完工目標邁進。

侯友宜表示，捷運萬大中和線為中運量地下化捷運系統，全長9.5公里，設有9座車站及1座機廠，全線以疊式潛盾隧道串聯，目前進度為65％，路線由金城機廠的莒光站起至中正紀念堂站，行經新北市土城、中和、永和及台北市萬華、中正等行政區；而新北市境內設置5個車站，可於中和站轉乘新北環狀線，以及中正紀念堂站轉乘淡水信義線及松山新店線。

侯友宜指出，萬大中和線計畫總經費741億元，新北負擔296億元約佔40％，台北負擔242億元，中央則負擔203億元，萬大中和線工程透過雙北合作計畫，由台北市協助興建，新北市則辦理都市計畫變更、用地取得、交通維持計畫及民意協調等作業，盼雙北共同努力，預計2025年順利完工，提供市民享有低碳綠化永續的捷運路網。

侯友宜說明，金城機廠面積約12公頃，為全功能性的主機廠，設置維修工廠、儲車廠、牽引動力變電站、土木軌道維修廠、管理中心、主變電站等作業廠區，可滿足新北樹林線、萬大中和線列車內外清潔、車輪鏇削、檢修作業、軌道檢查及軌旁設備翻修等維修與保養工程，並提供列車收班停駐與備品耗材儲放空間等功能。

侯友宜說，金城機廠採地下化儲車場，可停駐36列電聯車，提供萬大中和線19列及新北樹林線16列停駐，目前機廠工程正持續趕工，現場畫分為六大施工區域，同時進行儲車場鋼構吊裝、明挖隧道段的頂層鋼筋綁紮、維修工廠基礎結構、管理中心1樓梁版鋼筋綁紮、車站間的機房隔間、滯洪池結構等施工，進度為52％，同樣比預期進度更快。

侯友宜提到，這個月第二期的新北樹林線也正式動工，希望2028年也能夠完工，按照現有進度，到2030已經核定的路線就可以達到139公里、121座車站，等於10萬人有3座以上車站，跟東京、首爾一樣，可以媲美國際大都市；另外，還有未核定的部分，包括汐東線以及五泰輕軌、八里輕軌、深坑輕軌，如果中央能盡早核定，未來就可以達到154座車站、169公里，期待未來行政院能快速核定，尤其是五泰輕軌，「我們繼續加油，讓新北市的捷運處處可以看得到」。

另，捷運局長李政安說明，緊鄰金城機廠的捷運莒光站為地下2層樓建築，設有2處出入口，車站型式為島式月台，未來可與捷運五股泰山板橋輕軌銜接轉乘，形成縱貫南北捷運路線，路線行經中和、土城、板橋、新莊、泰山、五股、蘆洲、三重等行政區。