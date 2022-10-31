藏壽司「炙烤起司蟹風味棒」，40元。（藏壽司提供）

隨著秋意漸濃，正是大啖鮮甜蟹肉的絕佳時刻，藏壽司11月4日至11月10日精心推出「美味道蟹祭」，包含6款澎湃的海鮮壽司，其中包含饕客們最愛的豪華組合「奢華三鮮(蟹-貝-鮭) 」，以及嚴選松葉蟹肉搭配鮭魚卵、小貝柱、生鮭魚的「蟹肉軍艦三重奏」與外皮酥脆的「白身魚香味揚」。

秋冬季正是螃蟹最甘甜美味的時刻，藏壽司特別於此刻推出「美味道蟹祭」，自11月4日至11月10日推出6款期間限定料理。最受歡迎的「奢華三鮮(蟹-貝-鮭) 」以北海道大帆立貝、鮭魚、熟紅蟹肉棒全數入盤，而「白身魚香味揚」以鮮嫩的白身魚經特製醬汁醃製後進行油炸，外層酥脆同時肉質軟嫩，而「蟹肉軍艦三重奏」則是嚴選松葉蟹肉搭配鮭魚卵、小貝柱、生鮭魚，滿足多重口味享受。

另一方面，「蟹風味棒鮮蝦手卷」藉由海苔包覆蟹肉棒及鮮蝦沙拉，巧妙的搭配讓美味更加提升，而「炙烤起司蟹風味棒」香甜而紮實的蟹風味棒，淋上特製美乃滋後再放入炙烤，其散發出的誘人香氣，讓人難忘。最後，是廣受大小朋友好評的「帆立貝蝦仁茶碗蒸」，在藏壽司獨家的高湯中放入蝦子與扇貝，放入口中後滑順的口感與濃郁的海味瞬間在口中蔓延開來，只開賣7天。