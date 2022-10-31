據大陸住建部網站今（31）日消息指出，由住房和城鄉建設部辦公廳、民政部辦公廳發布《關於開展完整社區建設試點工作的通知》，明確指出，試點工作自2022年10月開始、為期2年，重點圍繞4方面內容探索可複製、可推廣經驗。

第一是完善社區服務設施。以社區居民委員會轄區為基本單元推進完整社區建設試點工作，規劃建設社區綜合服務設施、幼稚園、托兒所、老年服務站、社區衛生服務站。每百戶居民擁有綜合服務設施面積不低於30平方公尺，60％以上建築面積用於居民活動。

第二是打造宜居生活環境。結合城鎮老舊社區改造、城市燃氣管道老化更新改造等工作，加強供水、排水、供電、道路、供氣、供熱、安防、停車及充電、慢行系統、無障礙和環境衛生等基礎設施改造建設，順應居民對美好環境的需要，建設公共活動場地和公共綠地，推進社區適老化、適兒化改造，營造全齡友好、安全健康的生活環境。

據中新財經報導，第三是推進智慧化服務。引入物聯網、雲計算、大數據、區塊鏈和人工智慧等技術，建設智慧物業管理服務平台，促進線上線下服務融合發展。 四是健全社區治理機制，建立健全黨組織領導的社區協商機制，搭建溝通議事平台。