半導體驗證分析廠宜特(3289)受惠分析驗證需求暢旺，2022年前三季稅前淨利提前改寫年度新高，第四季營運後市持續看俏。在績優題材及大盤反彈下，宜特今（31）日開高後在買盤敲進下放量直攻漲停價78.5元，創2018年7月中以來逾4年3個月新高。

宜特第三季自結合併營收9.75億元，季增7.04％、年增19.5％，連2季創高，毛利率31.1％、營益率13.44％分創6年及近8年高點。稅前淨利創1.66億元新高，季增達55.95％、年增達近1.62倍，稅前每股盈餘2.28元。

累計宜特前三季自結合併營收27.6億元、年增18.17％，創同期新高，毛利率28.34％、營益率10.5％，優於去年同期24.58％、5.33％，營益率創近8年同期高點。稅前淨利3.71億元、年增達近1.26倍，提前改寫年度新高，稅前每股盈餘約5元。

宜特表示，第三季營收連2季創高，主要受惠車用晶片、先進製程及封裝、第三代半導體等驗證分析需求熱絡，配合子公司封測廠創量、薄化廠宜錦營運漸入佳績、關聯企業德凱宜特獲利倍增挹注，使稅前獲利躍增、亦創歷史新高。

展望後市，儘管疫情紅利消退與通膨劇增衝擊，全球經濟景氣低迷不振，終端市況急轉直下，半導體產業第四季將全面進入艱困時刻，許多大廠削減資本支出及大減產能，但宜特營運主要協助客戶加速產品研發、確保品質，受景氣影響較少，甚至可望逆勢成長。

宜特指出，只要客戶「有研發就有驗證分析需求」，公司營運受「地緣政治」與「客戶生產量削減」影響甚微，由於客戶持續研發創新，研發驗證分析委案訂單持續不斷、各項驗證分析大專案如火如荼進行中，預期後市營運表現將維持強勁態勢。