3月升息後重創買氣，房市交易量從4月起開始下修，全球經濟趨緩、地緣政治風險未除，各大房仲業者自結10月門市交易量普遍較9月微減，不過與去年同期相較大幅衰退3成，顯見買氣還沒有回頭，如今在買盤猶豫情形下，傳統第四季旺季的效應也不會太好。

據各大房仲業者自結10月旗下門市交易量，永慶房產集團月減1%、年減31%；台灣房屋月減3%、年減9.9%；住商機構月增4%、年減37%；中信房屋月減3.7%、年減32.2%。房仲業者指出，現階段民眾看屋意願仍積極，但出價轉趨保守，成交關鍵仍在價格，若買賣雙方價格認知能拉近，房市交易才有機會擴量成長。

市場預期FED將於11月升息3碼機會大增，資金退潮明顯，全球金融市場受挫，加上俄烏戰爭、台海局勢等變數，地緣政治風險難除，而國內經濟成長趨緩，各產業景氣看法也轉趨悲觀，永慶房屋研展中心副理陳金萍說，房市同時面臨房價、物價與升息交互作用，衝擊民眾購屋意願、壓縮購屋負擔能力，對於房市後市恐無法樂觀預期。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，全球各主要國家仍有升息壓力，自央行升息以來房市買氣明顯降溫，下半年利空因素盤據，買方追價意願薄弱，部分賣方惜售等待理想時機，不過也有些賣方恰好在房市相對低點時入手，儘管目前價格無力攀高，轉售仍有增值空間，議價更有彈性提升買方購屋意願。

房市進入冷靜期，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，房市雖冷靜但不冷卻，第四季市場呈現三低趨勢，1.交易量走低--區域天花板價的預售屋交易量會首先降溫，2.賣方姿態放低--股匯市波動下，有資金需求的賣方放大議價空間，3.--著眼低總產品首購等自住族群受限於升息壓力，仍以蛋白區、高CP值的低總中古屋為優先選擇。

中信房屋總經理張世宗表示，房市在資金量能不足，又無政策上利多下，民眾觀望氛圍濃厚，交易量短期內難見大幅回升。