南韓梨泰院29日晚發生大規模推擠意外，釀成至少154人死亡、逾4000人失蹤的慘劇，畫面曝光猶如人間煉獄，震驚全球，主播高毓璘表示播報此則新聞時，內心可說是悲痛萬分，更透露有了八仙塵爆陰影後，參加大型活動都會先觀察可以「跑」的路線。

高毓璘表示看到梨泰院踩踏事故後，得知死傷人數如此多，感到相當心痛，也能夠想像當下他們有多無助和害怕，畢竟想要過節遊玩沒有錯，只是意外真的很難預測，接著提到發生八仙塵爆時，天天重複看著同樣畫面，導致心裡埋下恐懼種子，也開始害怕萬頭攢動的大型活動，回想起幾年前和好友們去Ultra音樂節，明明所有人都很嗨的聊天跳舞，自己卻不敢靠近人群，反倒站在後面，還一直觀察可以「跑」的路線。

對此，網友紛紛留言：「以前也曾經在跨年散場時，碰過這種推擠狀況，很恐怖，真的得站穩腳步」、「人多的地方不要去擠，若非要去必選往高處或外圍人少處」、「大稻埕煙火去過一次就不想再去，散場時人超多」、「有給妳危機意識怎麽做好保護未必是壞事」、「新北耶誕城也要開始，擔心人太多也是發生一樣的事」。

對於網友好奇台灣跨年活動動輒數十萬人，為什麼很少發生類似事件，有人指出台灣主辦單位會控管進場人數，至於北捷也會實施「只出不進」，確保車站負荷，加上活動都選在戶外空間寬闊處舉辦，減少發生意外的機率。