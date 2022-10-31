新竹風大又被稱為「風城」，新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉表示，一天至少有10人被強風吹倒送醫，他說住新竹朋友曾說，在麥當勞買蛋捲冰淇淋，會發生冰淇淋被風吹到地上的危機；甚至是在路邊吃臭豆腐，一陣風吹來，臭豆腐直接拍在臉上，令他驚呼「新竹的風太誇張了」。

白永嘉近日於個人臉書粉專指出，29日上午有1名長輩及4名騎車的年輕人，在新竹不同的路段被風吹倒，緊急送醫後發現有骨折及脫臼狀況，晚間下班時間又有5人承受不住強風被吹倒送醫，令他驚呼「太誇張了！沒下雨的天氣，新竹的風真的很大」，呼籲民眾外出注意安全。

白永嘉表示，新竹的朋友曾向他說，到麥當勞買支蛋捲冰淇淋，才一踏出店門，冰淇淋就被強風吹得掉到地上。還有另一位朋友也說，和先生在路邊吃臭豆腐，突然一陣風吹來，下秒她看到老公臉上多一塊臭豆腐。

貼文引發網友熱議，「新竹沒風的時候只有颱風天啦」、「風大的時候，開車真的要離摩托車遠一點，摩托車超飄的」、「習慣就好，外線吹到內線去」、「新竹風真的太大，走路都會偏」、「新竹的風大到令人崩潰」。