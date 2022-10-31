今日高雄捷運黃線YM01標機廠統包工程動土，也代表黃線正式邁進一步，高雄市長陳其邁出席活動時，遭媒體詢問日前民進黨台中市長候選人蔡其昌公開表示，原本台中捷運進度快於黃線，但是卻被黃線超前。陳其邁表示，他不太清楚台中的做法，每次中央審查會有不同的意見，高市府就很快地回應，所以非常快通過環評與綜合規畫。

陳其邁今日上午出席黃線機廠動工典禮，遭媒體詢問關於民進黨台中市長候選人蔡其昌曾表示，隨著高雄黃線動工，台中的藍線原進度快於黃線，但後來被黃線超越，對於此說法的看法？

陳其邁表示，他不太清楚台中的做法，自從他上任之後，從綜合規畫到環境影響評估，到這個基本設計的報編、細部設計，都由副市長林欽榮親自領軍。

陳其邁指出，每一次，幾乎這些重大的會議，都由林欽榮率市府各局處，跟中央做最密切的合作跟溝通，因為審查也不太可能一次就過，所以每一次中央有不同的意見，市府就很快地來給予回應，來改善這些審查委員所加註的這些意見，所以市府動作都非常快，通過環評與綜合規畫。

另外，他也提及，林園線1年10個月就從可行性綜合規畫、環境影響評估到行政院核定，順利的話，在這年底或者是在明年初，林園線也會動工。

陳其邁強調，當然中央的支持也非常的重要，他要特別感謝蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、交通部大力支持。這個工程實實在在地做，這是最重要一件事，市府就實實在在地做事情。