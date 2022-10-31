美國對大陸晶片的最新制裁措施相當廣泛，受影響的產業以先進製程為主，未經許可不得協助大陸研發或生產半導體，大陸高科技發展遭到重擊，有外媒分析，拜登與川普的目標相同，但拜登的措施更為犀利，可能會讓大陸半導體倒退十年之久，美國絕對不希望大陸能在科技關鍵領域上取得領先。

Foreign Policy雜誌報導，大陸在關鍵領域上展現企圖心，包括喊出2025年實現晶片自給自足、2030年人工智慧全球領先及2035年在全球行業都取得主導地位等，但美國最新的措施就是鎖定那些「Made in China」的高階領域。

曾擔任美國國土安全部科技司副司長、現任研究機構RAND高級政策研究員的Daniel Gerstein表示，「我認為這代表美國向大陸發出訊號，不希望大陸在科技關鍵領域上成為領導全球的國家，我們不想輸，相當提防大陸的一舉一動。」

報導提到，拜登與川普發動貿易戰的目標相同，但這次的措施更為犀利，可能會讓大陸半導體實力倒退十年，美國智庫Rhodium Group分析師Jordan Schneider說：「半導體供應鏈是相當全球化及專業化的，如果你被排除在任何一個步驟之外，那麼你很難生產晶片。」

Jordan Schneider也說，「如果沒有美國技術，大陸晶片業將很難突圍，甚至需要至少十年以上的時間才能慢慢追上，甚至就算做了很多的努力，也不一定能夠成功。」

此外，大陸官方在此事上的反應也相當低調，對比當年與川普的關稅戰，大陸並沒有採取任何較為強烈的反擊，波士頓諮詢公司董事總經理Raj Varadarajan說，「大陸能在晶片業上採取的反制措施，其實並不多。」