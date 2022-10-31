台灣科技大學色彩與照明科技研究所所長陳建宇團隊研發的「用於助眠的光供應方法」，可以通過對光線的動態變化去改善睡眠效率，讓使用者可以更快的自然入睡，獲得更好的休息和睡眠效率。這項專利已於2021年技轉業界，成功將技術商品化。

台科大表示，這項專利的產品於群募平台上架預購短短2個月就募資超過600萬元，目前也經由產學合作計畫繼續深耕商品潛力，將其技術應用於行動裝置上，透過裝置的屏幕光源來實現動態光源。「用於助眠的光供應方法」，更於今年榮獲「台灣創新技術博覽會」發明競賽鉑金獎。

陳建宇指出，透過這項專利技術利用的多頻譜動態光源系統，針對光的變化做動態電控的設計及燈具的製作微型化動態助眠燈，配合特定變化程度的光源參數，去輔助睡眠，幫助各種需求的客戶，在任何時間皆能快速幫助使用者入睡，同時可以色異譜方式降低藍光比例，避免抑制褪黑激素。

陳建宇所長此次獲獎已是第二座鉑金獎，早在2013年就曾以「單鏡頭立體智慧手機」獲得光電類的鉑金獎。「單鏡頭立體智慧手機」是將對稱式稜鏡陣列影像擷取裝置，裝設於智慧型手機的單鏡頭上，不需雙鏡頭與複雜電路，僅以簡單的光學方式來拍攝出立體影像。再經由Android之影像處理軟體後，手機螢幕即可顯現生動的3D影像。

由於3D顯示器和照明的研究領域與產業緊密相連，陳建宇所長表示，他的研究一直貼近市場、甚或領導產業，希望研究能為民生所用，有助於人類的文化進展。從3D數位相框，到能提升工作效率的辦公室照明設施，以及有效延緩老人失智狀況的卓越技術。

關於陳建宇所長接下來的研發觸角，可從今年10月21日剛結束的「第二屆車用前瞻顯示技術論壇」得見端倪。隨著全球汽車產業的轉變，新型態的智慧座艙(Digital Cockpit)成為目前車業的發展趨勢，智慧車輛已然成為前瞻顯示科技應用的最佳平台，產業的跨業整合更是主流趨勢，陳建宇所長的研究觸角也深入其中。