小S（徐熙娣）在Podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》，向S媽坦承國小就常有男孩放牛奶在她桌上示好，但她心中所認為的真正初戀發生在國中時期，那時2人常一起在學校吃便當，結果後來因為男孩牙套常卡滿菜屑，讓她忍了一周後，就以媽媽反對為藉口提出分手。

而另一次戀愛告吹，則是因為男孩吃得滿嘴油，她忍不住遞了張衛生紙，沒想到男孩拿去擦桌子沒擦嘴，小S忍不住又把S媽搬出來擋箭牌、提分手，實際上S媽從不插手。

S媽笑說她從不管小S談戀愛，因為她知道年紀這麼小，只要看不順眼很快就會分開，只擔心小女生不懂得保護自己。小S也爆料媽媽看到她帶男生回家看書聊天，從來都淡定不會多問，甚至日後遇到一位會砸東西的恐怖情人，媽媽明知有問題，但也忍住沒阻止，讓小S很納悶。

S媽老神在在的說，「不用阻止，我看過一陣子，你自己會受不了」，她也覺得小S身邊的姐妹淘們都是她的守護神，果然後來大S、范曉萱、阿雅3人聯手出言禁止小S出錢投資對方開餐廳，也讓2人安全分手。

小S覺得戀愛有苦有甜，現在自己有了女兒，女兒都願意跟她討論感情觀，讓她很安心，因此只叮嚀許老三說，「寶貝你不能太早交男朋友」，老三聽後甩髮回應：「哼！我這麼漂亮，那裡需要交男朋友」，讓小S跟S媽笑彎腰。

小S曾特別教導女兒們完整版的性教育，還問女兒是不是跟男孩子親過嘴了，結果女兒們都說，「媽你很噁心欸！我們還未成年！」小S也叮囑女兒們，將來如果到了激情時刻，而男生沒有使用「那個」，就要馬上離開現場，因為這人根本不懂得尊重女性、保護女性，萬一懷孕了怎麼辦？女兒們又說，「媽媽你很噁心欸」。

S媽與小S也勸告天下的父母，面對小孩想談戀愛，不要一直不准不准，逼得孩子跑去沒人認識他們的地方，更危險！不如帶回來吃飯認識一下，當成家人或朋友，千萬不要跟孩子過不去，結果弄得小孩叛逆離家、一去不回頭，那親子的人生都毀了。