國巨（2327）現金減資今天重新掛牌，國巨將於11月3日舉行法說會，由董事長陳泰銘親自主持，國巨日前宣布以現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部Telemecanique Sensors，市場預期陳泰銘將親自說明感測器市場策略布局與展望，今天國巨掛牌首日股價強勢大漲，盤中一度大漲逾8%，站上360元。

國巨此次現金減資10億8011萬2000元，共銷除股份1億801萬1200股，減資比率約為20.41%，原股東每股退還現金2.0407502943元，減資後股本為42億1260萬8050元，今天重新上市交易，股價開出長紅。

國巨於日前宣布將以現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部Telemecanique Sensors，預計總交易金額約為6.86億歐元，約當於新台幣214億元，國巨創辦人暨董事長陳泰銘表示，此次收購將成為國巨進一步鞏固在感測器市場地位的重要里程碑，亦將成為國巨公司在高階利基型市場成長的主要驅動力，我們將為客戶提供更全面性的產品組合，非僅限於傳統的被動元件，而是包括更廣泛應用的電子零組件，未來國巨各式感測相關產品將擁有超過6億美元年營收表現，約占合併後公司整體年營收比重14%。