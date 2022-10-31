又有颱風生成，根據日本氣象廳資料，今年第23號颱風「榕樹」在菲律賓東南方海面生成，未來向西北西往菲律賓陸地移動，對台灣沒有影響。

中央氣象局表示，第23號颱風「榕樹」（英文名Banyan，由香港提供），已於今天中午生成，目前位於菲律賓東南方海面上，朝西北西方向往菲律賓陸地移動，預報顯示榕樹颱風走到陸地上之後就會漸漸消散，對台灣無影響。

氣象局表示，今天（３１日）受奈格颱風外圍環流影響及東北季風增強，迎風面雨勢持續增大、各地降雨機率都提高；主要是北部、東半部地區及恆春半島降雨明顯，雨勢較持續、範圍廣，有局部大雨或豪雨，尤其在基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有局部豪雨等級以上的降雨，宜蘭山區兩日累積已超過1000毫米，山區土石鬆動，非必要請勿前往山區以免發生危險，而中南部地區雲量多，偶爾也有零星降雨。

氣溫方面，北臺灣天氣濕涼，低溫為20、21度，白天高溫在23度，而其他地區低溫為21至23度，白天高溫為26到28度，感受較溫暖。