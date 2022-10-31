艾普羅民調公司在10月12-14日做的民調顯示，賴峰偉支持度29.5％最高，陳光復24.9％次之，葉竹林21.3％第三、不知道／拒答21.9％。（賴峰偉競選總部提供）

澎湖縣長候選人賴峰偉競選總部31日公布「艾普羅民調公司」在10月12日至14日所做的「澎湖縣長選情民調」，這份原本僅供內參的調查資料，因對手前一日公布一份民調，對外宣稱其支持度最高，企圖為「龍靈兒」事件止血，賴總部決定公布公信力高的艾普羅民調，以正視聽。

艾普羅調查結果發現，在支持度項目賴峰偉29.5％最高，陳光復24.9％次之，葉竹林21.3％第三、不知道／拒答21.9％；看好度項目賴峰偉25.2％最高，陳光復22.5％次之，葉竹林14.2％第三、不知道／拒答25.2％。。

民調問到「今年11月26日即將舉行澎湖縣長選舉，請您會不會去投票？」一定會去63％、可能會去17.4％、不太會去4.2％、一定不會去8.5％、不知道／拒答6.9％。交叉分析顯示，會去投票的受訪者當中支持賴峰偉32.2％最高，陳光復27.3％次之，葉竹林20.9％第三。

在年齡與第一人選支持度交叉分析上，首投族20-29歲的年輕族群支持賴峰偉35.6％、陳光復25.6％、葉竹林17.9％、未表態20.9％。此外在40-49歲、50-59歲、60-69歲賴峰偉的支持均最高，分別獲得28.3％、32.3％、32.7％的支持。

賴峰偉競選總部強調，這分10月中旬所執行的民調，當時澎湖縣議會副議長陳雙全尚未接任國民黨澎湖縣黨部主委，但賴峰偉的支持度、看好度均已領先陳光復、葉竹林，且超過誤差範圍，預期在陳雙全接任黨部主任後，以及民眾高度反感葉竹林駕駛「龍靈兒」網軍事件，賴峰偉的領先幅度將進一步擴大。