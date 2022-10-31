饗賓餐旅集團旗下品牌饗饗、旭集近期遭有心人士於網路兜售訂位，集團對此嚴正譴責黃牛訂位歪風，除呼籲切勿於網路購買訂位代碼助長炒賣外，並宣布即日起啟動人機驗證，開放每組會員帳號每月可於饗饗、旭集訂位5筆，盼以最透明公正方式讓消費者享有平等權益。

為維護每位長期支持消費者的用餐權益，饗賓餐旅集團原限定每間餐廳的午餐、下午茶、晚餐每個餐期享一次訂位機會，惟專業黃牛戶卻利用電腦程式惡意破壞公平訂位機制，並於網路兜售集團旗下品牌饗饗、旭集訂位。

對此，饗賓餐旅集團聲明，為保障每位消費者用餐權益，以公平透明方式取得訂位，不希望消費者增加額外經濟負擔，除嚴正譴責黃牛訂位歪風，並呼籲長期支持饗賓的消費者，切勿於網路購買訂位代碼，助長黃牛炒賣。

除了盼望消費者一起遏止歪風，饗賓餐旅集團並已積極改善，宣布即日起啟動人機驗證阻擋專業黃牛，並開放每組會員帳號每月可於饗饗、旭集訂位5筆，以避免重複訂位，盼能以最透明公正的方式，讓每位消費者享有平等權益。