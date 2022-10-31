鼎炫-KY（8499）（鼎炫投資控股有限公司）旗下子公司隆揚電子（昆山）公司（301389.SZ）今日（10月31日）以人民幣每股22.5元於深圳交易所創業板掛牌上市，首次公開發行後總股本為2億8350萬股，母公司鼎炫-KY持股比重降為69.04%，但鼎炫-KY股東權益將因隆揚電子新股溢價發行增加、每股淨值提升。

鼎炫-KY為專業EMI材料暨全球衡器廠，子公司隆揚電子深耕EMI材料領域逾20年基礎，主要生產抗電磁波材料、散熱材料與絕緣材料等，產品應用涵蓋手機、電腦、車用電子、醫療儀器等領域，旗下擁有中國淮安富揚廠、重慶川揚廠等生產基地，以及成立聚赫新材子公司進行5G新材料研發中心與台灣銷售分公司等，看好全球5G、Wi-Fi 6高頻高速傳輸技術應用，以及電動車商機崛起，將進一步擴大電子屏蔽、散熱、絕緣、保護等材料需求增加，旗下隆揚電子近年持續深化5G、車用材料布局，一方面已完成開發一系列高端5G新材料並進行小量試產；另一方面，2021年底亦成功取得IATF16949:2016的認證，正式進軍車用市場。

隆揚電子此次公開發行共7087.5萬股，發行價格為每股22.5元人民幣，募資總額約15.95億人民幣，所募得資金聚焦淮安富揚廠擴充5G材料生產產能、重慶川揚廠擴充精密模切加工產能，並提升自動化生產，以及兩岸研發中心投入HDMI 2.1、USB 4.0等高速傳輸應用5G軟性銅箔積層板、5G EMI屏蔽材料、5G 散熱及其複合新材料之開發與生產等三大主要投資，有助於墊高集團良好市場競爭利基，吸引並激勵當地優秀專業人才，擴大EMI材料中長期業務動能及整體營運規模表現。

鼎炫-KY表示，隨著集團秉持穩固EMI材料事業既有客戶基礎，持續展現垂直整合優勢、投入新材料產品研發、精進生產效益與擴大區域業務布局，打破高端EMI材料市場由美日少數廠商壟斷，創造EMI材料事業新客戶、新應用領域接單契機，挹注未來中長期營運良好成長動能，並致力朝向國際領先的電磁屏蔽和散熱整體解決方案提供商之目標邁進。