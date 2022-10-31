從大陸十三屆全國人大常委會近日審議的《國務院關於有效減輕過重作業負擔和校外培訓負擔，促進義務教育階段學生全面健康發展情況的報告》指出，大陸校外培訓市場「虛火」大幅下降，但「雙減」工作具長期性、複雜性、艱巨性，存在許多問題和不足，學科類培訓隱形變異難題還需破解。

舉例來說，有的機構以「高端家政」、「眾籌私教」、「住家教師」等名義違規開班，隱蔽性強，存在發現難、取證難、查處難的問題：或有些機構表面關門閉店，實則轉移到居民樓、飯店、咖啡廳等隱秘地點違規進行培訓。還有機構提供線下「一對一」家教服務，或通過通訊軟體展開線上培訓。

在非學科類培訓監管上，《報告》指稱還存在不足。由於非學科類培訓種類繁多、涉及多個部門，導致法律法規尚不完善，機構數量也尚未完全排查，還存在監管盲區。同時部分地方部門協同不足，在資質審核、預收費監管等工作上進展緩慢，導致資本從學科類培訓撤離後，有的流向非學科類培訓領域，極待加強引導和規範、防止過度逐利。

據中國網引述該《報告》指出，在校內提質增效上還存在差距。有的學校作業設計水準不高，作業針對性、有效性還不夠強；有的學校課後服務品質不夠高，校外資源統籌不足，服務內容還不夠豐富。

此外，有的地方部分教師負擔偏重，工作時間長、壓力大，極需採取有效措施，合理減輕教師負擔。報告還稱，在風險防範處置仍存在薄弱環節，宣傳引導工作效果還不夠明顯。