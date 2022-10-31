剛買下推特的馬斯克今天在推文中表示，推特將調整用戶認證流程。而現有消息傳出，推特用戶想保留「藍勾勾」認證，恐得先付費訂閱Twitter Blue服務。

路透社報導，推特（Twitter）是全球最具影響力的社群媒體平台之一，馬斯克（Elon Musk）近日剛收購推特。

馬斯克今天在推文中說，「整個認證流程目前正在調整中」，但未對可能有的變革多做說明。

科技新聞通訊服務Platformer今天引述兩名知情人士的話報導，推特考慮對持有「藍勾勾」驗證標章的用戶收費。「藍勾勾」代表推特用戶身分經過驗證，帳號為用戶本人所有。

根據報導，若按計畫推行，用戶將不得不以每月4.99美元（約新台幣161元）訂閱Twitter Blue服務，否則將失去「藍勾勾」驗證標章。

電動車大廠特斯拉（Tesla Inc）執行長馬斯克尚未做出最後決定，這項計畫仍可能會取消，但Platformer報導說，「藍勾勾」驗證很可能成為Twitter Blue的一部分。

Twitter Blue去年6月推出，是推特首項訂閱服務，按月提供訂閱用戶專屬的進階功能權限，包括編輯推文的功能。