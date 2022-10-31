曾經參與太陽花運動的社運醫師、沃草創辦人柳林瑋，5年前以紓解壓力為由，要求女子配合擁抱，卻趁勢扭頭強吻，上個月最高法院依強制猥褻罪判刑8月定讞，台北地檢署囑託宜蘭地檢署執行，但他以生病為由請假，檢方因此改要他11月中旬入獄服刑。

柳林瑋2015年間在演講場合結識被害女子，相互加為臉書社群網站好友，隔年4月15日他在臉書得知她就讀化學科系休學中，於是透過通訊軟體聯繫，以委託她整理化妝品成分工作為由邀約見面。

判決指出，2017年4月16日下午3點，柳男開自用小客車搭載她，前往北市建國中學校園內散步閒聊，不久遇到下雨返回車內，柳男竟藉詞經營網路平台精神緊張、備感壓力，要求她給予擁抱支持，她勉為配合予以擁抱。

沒想到，柳林瑋竟利用雙方身體貼近且其頭部近在她肩膀處，趁勢強行扭動她頭部，直接親吻女方嘴部約5、6秒後，因遭她推開才停止，違反女子意願對她作出猥褻行為得逞。

台灣高等法院審理認為，依被害人證詞及通聯對話，可見她在案發後確實內心震撼，並刻意迴避柳林瑋，事後面對他的態度與精神症狀變化，也與本案遭遇強制猥褻經驗的反應、時序相符，可認定柳林瑋確有對她為強制猥褻的行為。

合議庭審酌柳林瑋為逞一己私慾，未尊重被害人個人意願，託辭尋求安慰要求擁抱為由，恣意違反其意願妨害其身體及性自主決定權之行使，造成她身心受創，所為實非可取，犯後又沒有悔意，判刑8月，最高法院駁回上訴，全案確定。