課程顛覆過去多數人以為紙紮只用於祭祀燒化之用的窠臼。（宗博館提供／李奇叡新北傳真）

位在新北市永和區的世界宗教博物館，日前搭配正在展出的「生死晝夜：於死亡中前行」特展，推出「紙紮師異想世界」活動，邀來紙紮老店傳人與插畫家合開課程，讓參加學員自己動手，做出獨一無二的紙偶公仔，藉此翻轉民眾對紙紮工藝的刻板印象。

宗博館教育推廣組專員陳鈺方說，「生死晝夜」特展受到年輕人喜愛，到館參觀照片不斷分享，引起熱潮，讓死亡議題不再是禁忌，因此精心規劃4場「冥界職人物語」系列活動，已辦過第1場「送行者觀察筆記」講座，由資深法醫兼遺體修復師的楊敏昇，暢談用針線縫補生者與亡者間的記憶與故事；第2場「風中燈人生劇場」表演，則由擁有老派靈魂的月琴師、風中燈牽亡歌團負責人林宗範，以自製三弦琴吟唱。

第３場就是29日下午的「紙紮師異想世界」工作坊，邀請新興紙糊店第四代張宛瑩與共同創辦人詹昱筑擔任講師，顛覆過去多數人以為紙紮只用於祭祀燒化之用的窠臼，透過課程，讓學員認識傳統紙紮工藝的趣味，過程洋溢歡笑聲。

宗博館說，多位學員都是家中遭逢變故，歷經喪親之痛，在好奇或期待進一步了解紙紮文化而來。其中一位家住在永和的媽媽，面對孩子前陣子在葬禮儀式中許多提問，卻無法給予圓滿答案，已參加過之前2場活動，受益匪淺，又來報名參加這次的工作坊；另一位年輕人眼眶帶淚表示，原本希望長輩託夢告知需求，可惜落空了，因此決定做一個自己的紙紮人，下個月參加阿嬤百日時燒給他們，代替真實的自己，陪伴在最愛的長輩身邊。

此次課程開場由張宛瑩介紹新興糊紙文化、紙紮使用時機與內容物、台灣喪葬儀式、不同紙偶的角色與功能，她表示，糊紙店曾進軍法國巴黎的博物館參展，讓「祭祀用品」變成「藝術作品」後，社會對紙紮產業的觀念逐漸跟著翻轉，將紙紮提升至台灣工藝文化層次，而她弟弟張徐展更將傳統紙紮結合當代藝術，曾獲德國銀行典藏，目前作品在台北市立美術館展出。

教學與實際製作時，學員分為4組、每組8人，以竹筷、糊紙專用色紙、電光紙、皺紋紙等媒材，各自發揮創意，組裝肢體和軀幹，以色紙製作服裝、黏上頭髮，再用筆妝點五官，完成紙偶。

宗博館表示，「冥界職人物語」還有11月19日的最終場「修道者地獄風景」，將安排橫跨陰陽服務神鬼的潮流道長曹育齊，用現代有趣的語彙介紹台灣民間信仰，歡迎有興趣的民眾上世界宗教博物館官網報名。