苗栗警分局31日指出，苗栗市中華路段27日下午5點52分，發生1輛機車撞擊行人事故，28歲魏姓男子騎車撞傷92歲陳姓老翁，導致陳送醫搶救後不治，賴男則多處擦傷無生命危險，詳細事故原因尚待進一步釐清。

警方當時獲報到場後，發現陳、魏2人都受傷倒地，陳姓老翁頭部、四肢多處擦傷，警消人員協助送醫治療後，仍不幸身亡，賴男則四肢多處擦傷無生命危險。

根據警方初步調查，魏男當時騎機車沿中華路由北往南行駛，經過事發地點時，撞擊從中華路由東往西，正在步行穿越馬路的陳姓老翁，雙方當場摔倒在地，經酒測雙方都無酒精反應。

苗栗警分局呼籲，民眾行經路口時，依循行車號誌指示通過路口，遇閃光號誌路口時請遵守「支道車禮讓幹道車」原則，以維護路口交通安全。若同為閃紅或同為閃黃車，轉彎車應讓直行車先行。駕駛車輛及穿越馬路應注意道路狀況、遵照交通規則行駛，並應依道路號誌、標誌、標線行駛，以避免發生交通事故。