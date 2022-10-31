羅浚濱／竹縣報導

國民黨新竹縣長候選人楊文科上任後，積極推動平價化教保服務，增設公共托育家園也不遺餘力，不到4年的時間，已有5處社區公共托育家園，未來預計增加至10所，降低家長育兒負擔，讓年輕人願生、樂養，打造「科技首都．幸福竹縣」的願景。

楊文科以務實、做實事的態度，逐步落實政見，4年前甫上任之際，即請相關局處盤點縣內資源及空間，2019年11月在新竹縣政府內設置第一間社區公共托育家園，收托12名符合資格的嬰幼兒。

楊文科接續在2020年於竹東鎮成立東正社區公共托育家園，同年底在竹北市成立公設民營嘉豐托嬰中心，嘉豐托嬰中心與嘉豐非營利幼兒園、今年甫招生的嘉豐國小，為全國第一所為0至12歲的嬰幼兒、學童所打造的教育園區。

今年縣府也分別在竹東、竹北分別成立兩間公共托育家園，提供更多名額，降低家長的育兒負擔。未來在竹北、新豐、竹東等地，預計還會再成立5間新的公共托育家園，讓家長多一點選擇。

楊文科競選總部指出，楊縣長以拚經濟、重文教、享福利、樂安居為核心，發展縣政願景，第一屆政見達成率已有92.2％，顯現楊文科「會做事、肯做事、能做事」的態度，未來也會持續好的政見，持續增加公共托育家園。

根據縣府社會處資料，縣長楊文科上任這4年來，竹北市的公托和準公托從38所增加到58所，能托育2088名幼兒竹北市規畫5處社區公共托育，已營運公設民營嘉豐托嬰中心和新竹縣政府社區公共托育家園，明年將增設福德托嬰中心和社會福利館托嬰中心，婦幼館2024年增建完工後，將設立社區公共托育家園。

九合一選舉新竹縣楊文科公托家園