國民黨查閱桃園總圖會議記錄驚見蘇揆小女兒蘇巧純的名字。（國民黨提供）

國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲及梁為超今於國民黨中央舉行記者會，指控行政院長蘇貞昌小女兒蘇巧純，藉其他公司名義，取得2495萬桃園總圖的互動多媒體標案，藍議員質疑蘇巧純藉白手套公司，違法取得私下轉包的標案，且桃園市政府、總圖館長都應知情，台灣還有多少這樣的案件被隱藏？

前台北市議員羅智強2020年曾揭發蘇巧純的「二三設計」公司承攬政府標案，被質疑有違利益迴避之嫌，二三設計當年也為此發聲明，強調將來在蘇貞昌擔任院長任內，不再投標任何層級政府的標案。

詹江村表示，桃園總圖營運日期一延再延，總圖有大面積漏水問題，殘障友善空間也被點出諸多缺失，當他們仔細去檢驗怎麼這麼多問題時，竟發現蘇巧純的二三設計公司竟然也有執行相關工程，負責多媒體軟體的部分。詭異的是，從官網或公開資料都看不到二三設計公司，直到他們調出會議資料才發現蘇巧純多次參與開會。

舒翠玲指出，春原營造才是主體工程得標廠商，然而桃園市新工處於2021年12月辦了一個變更設計，追加室內裝潢預算，以限制性招標、沒有上網公告就把案子給春原，議價結果是2495萬，負責多媒體執行計畫，然而春原並不具備相關專業執行多媒體設計，他們追查後才發現，會議記錄顯示四次開會都是蘇巧純與其二三設計公司在開。

舒翠玲拿出2022年桃園總圖的互動多媒體軟體執行計畫書指出，從封面看來施工廠商是春原營造，協力廠商叫全台數位系統有限公司，看不到二三設計，但翻閱相關四次會議紀錄，春原跟全台數位都只開過一次會，每次會議都有蘇巧純跟他的二三社計。

舒翠玲表示，合理懷疑，全台數位是被蘇巧純當作白手套公司，春原把取得的標案以違反採購法的方式，再轉包給蘇巧純的二三設計公司，表面上是春原取得標案，全台數位協作，但實際上執行都是二三設計，「根本明修棧道，暗渡陳倉，全台灣還有多少這樣的案件在暗中如此執行？」

梁為超則質疑，桃園市政府一定也知道這樣的情形，新工處都有派人參與會議，那這不是包庇，什麼才叫包庇？蘇巧純違背他當初的承諾，蘇貞昌知不知情？桃園市長鄭文燦知不知情？

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，桃園市政府應該交代，當初招標文件怎麼設計？廠商轉發包怎麼同意的？承諾蘇揆任內不做政府標案，打破承諾是預感蘇揆下台在即？市長承諾10月29日開幕跳票，就該以最高標準檢視，應再開放給議會給議會專案考察為民把關。