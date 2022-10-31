國民黨竹北市長參選人林為洲提出多項競選政見，在竹北生活與文化推廣政策中，最核心的是讓竹北週週不無聊，11月5日和6日將與知名電競商，在政見概念館舉辦首屆「MASTER CUP 榮耀盃」新竹站，採用「電競卡車」方式進行，並將邀請知名職棒球隊啦啦隊成員與大家一起同樂。

林為洲的競選看板很另類，繼首波議題式看板「竹北週末超無聊」，近期再次懸掛「我單身，我住竹北超無聊」的看板，凸顯竹北年輕城市的年輕人聲音，需要未來的執政者屈膝聆聽和關注。

林為洲表示，自宣布參選竹北市長以來，提出多項政見，其中一項就是每週假日辦活動，讓竹北市假日不無聊，他到各社區與很多年輕朋友互動交流，發現年輕夫妻外，單身族群也非常多，反映竹北是個年輕活新城市，除了親子與傳統文化活動外，能否提供單身及未婚族更多元多面向的活動參與。

林為洲表示，在辦完5場溫馨的親子系列派對活動和1場親子電影院後，本週末城市管理員不無聊小市集將與知名電競商，在政見概念館共同舉辦首屆「MASTER CUP 榮耀盃」新竹站。

賽事將邀請Joeman、館長、孫生、薔薔等網紅藝人分別擔任隊長，展開為期近3個月的全台巡迴賽，而比賽也有別於以往定點式型態，採用「電競卡車」方式進行，賽事間也將邀請知名職棒球隊啦啦隊成員與大家一起同樂。

林為洲希望此次在竹北舉辦運動電競賽，能擺脫大眾對電競打打殺殺的刻板印象，期望讓竹北市民對電競、電玩都能有更深刻的認識，電競像其他運動、娛樂般可作為一項舒展自我壓力及放鬆身心的有益活動。

11月5日和6日連2天下午1點開始的電競賽事外，5日為第三季P. LEAGUE＋新竹街口攻城獅首場客場籃球賽事，由攻城獅當家知名DJ志彥與新竹縣籃球委員會一同邀請新竹的球迷朋友們，一起來為攻城獅球隊加油。