彰化鹿港轉運站BOT案歷經3次流標後，終於獲廠商青睞投資，由全球車燈龍頭大廠帝寶工業等得標，將投入高達11億資金，打造結合五星飯店的公車轉運站。（吳建輝攝）

許敘銘上台致詞表示，他真的是被縣府感動，鹿港轉運站BOT案他評估好幾次，確實要賺錢不容易，但即便是這樣賠錢他也要做。（吳建輝攝）

縣長王惠美表示，感謝在地企業投資，未來轉運站將有客運車站、旅館、停車場、商場、美食街、影城等複合式交通轉運設施，可為鹿港觀光注入全新活力。（吳建輝攝）

彰化鹿港轉運站BOT案歷經3次流標後，終於獲廠商青睞投資，由全球車燈龍頭大廠帝寶工業得標，將投入高達11億資金，打造結合五星飯店的公車轉運站，31日縣府舉行招商成功記者會，縣長王惠美表示，感謝在地企業投資，未來轉運站將有客運車站、旅館、停車場、商場、美食街、影城等複合式交通轉運設施，可為鹿港觀光注入全新活力。

去年初公告招商的鹿港轉運站BOT案，由鹿港在地帝寶工業與台中星享道酒店共同投資近11億元，預計在5年內興建完成，31日包括帝寶工業集團總裁許敘銘、偟轅公司董事長許智雄、星享道酒店董事長劉敏瑛等親自出席，展現對鹿港轉運站的支持與信心。

許敘銘上台致詞表示，他真的是被縣府感動，鹿港轉運站BOT案他評估好幾次，確實要賺錢不容易，但即便是這樣賠錢他也要做，他集結幾個鹿港地方士紳，共同投資來善盡企業責任，回饋地方，目前最大期望就是能夠來早日完工啟用營運。

王惠美表示，鹿港轉運站是彰化建縣第一個BOT案，轉運站基地在建國路市中心區域，基地面積達3000坪，將興建地下1樓、地上10樓，1樓作為客運轉運車站，包括6席公車月台，共有4家客運業者、14條路線進駐，嶄新的設計與5星飯店結合，提升公共運輸服務品質外，還能帶動觀光人潮。

王惠美說，轉運站旁就是5星級飯店，規劃131間客房、特色餐廳、游泳池、酒吧和文化市集等，提供完整的觀光、住宿、購物及餐飲等服務，鹿港就像一個博物館，有豐富的歷史文化與傳統美食，期盼為來透過優質的大眾運輸系統與星級飯店，留住更多遊客。

縣府指出，鹿港轉運站成功招商，帝寶工業集團負責人許敘銘是彰化鹿港子弟，帝寶車燈為全球車輛之眼，年產逾千萬顆車燈，全球名列前茅的車燈製造商之一；星享道酒店集團旗下擁有文華道會館、星享道酒店、旗津道沙灘酒店，也誠摯邀請更多優質企業投資彰化。