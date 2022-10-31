木新派出所警員李婕如（右）、實習生林庭鈺協助受困民眾將小貨車移置。（翻攝畫面）

受困貓空山區恐摔4公尺高邊坡 實習女警奮力搬起貨車助駕駛脫困

北市日前連日豪雨貓空山區道路泥濘，木新派出所接獲民眾報案，指老泉里街道路有車輛受困，巡邏的女警、實習女警到場擔心若不立即排除恐有墜落的危險，3名員警包括1名實習女警與3名民眾合力將小貨車抬起移置，成功化解一場危機。

10月10日11時許，民眾報案車輛受困邊坡泥濘，恐打滑摔下山坡，因而報案求助，木新派出所警員李婕如、實習生林庭鈺得知許姓男子所駕駛之小貨車行駛於貓空山區產業道路，上坡時因道路泥濘濕滑，失控向後滑落，所幸駕駛即時拉起手剎車才免於墜落4公尺高邊坡。

李、林立即前往查處，發現若不立即處理恐有危險，立刻與民眾3人合力將小貨車自邊坡抬至路中後，加上2名女警推行之力，最終順利讓小貨車脫離困境，許男也十分感謝員警溫暖伸出援手，及時解除危機。

文山第一分局呼籲，近日降雨頻繁，山區道路濕滑，易有落石、樹倒情形，應小心慢行，嚴防輾壓或碰撞路面落石、樹枝，造成車輛毀損等事故。