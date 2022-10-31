南韓首爾梨泰院爆發嚴重萬聖節踩踏意外後，網路上瘋傳一支疑似為法國直播主Pape San當晚在意外現場的53秒影片，畫面中一名外國男子在不斷推擠的人潮中努力大口吸氣，他周圍的群眾不斷發出尖叫聲，男子一度被擠到凸出眼球、瞪大眼睛，影片最終停留在人流往前跌的混亂畫面。

梨泰院踩踏事件至今至少釀成154人死亡、149人輕重傷。事發後，社群媒體上瘋傳一支53秒影片，畫面中一名外國男子在擁擠的人潮中載浮載沉，他不斷抬頭大口吸氣，周圍不斷傳來尖叫聲，期間人群一度擠到鏡頭前方女子放聲尖叫，男子凸出眼球、瞪大雙眼，他也被擠到發出低沉慘叫。

Mais sah depuis tout à l’heure j’y pense Wesh c’était le live le plus angoissant de ma vie. Je pense que n’importe quelle personne qui tombait pouvait ne pas s’en sortir, pape san le big self control pour ne pas tomber pic.twitter.com/RIcb9UhxNt — Salim (@izukny) October 29, 2022

影片最後結束在人潮失控、被動往前擠壓的混亂畫面。

據印度體育新聞網站「Sports Skeeda」報導，影片中的外國男子為目前旅居首爾的法國直播主Pape San，影片似乎是他當晚的直播內容，意外捕捉了這場悲劇的生死瞬間。

Pape San後續在推特發文向粉絲報平安，感謝親朋好友、甚至不認識他的人傳訊息問候他的安危。

根據Pape San的直播紀錄，他在意外發生前幾天就開始直播首爾街頭的萬聖節氛圍，2支影片的觀看人數都達14萬人次。