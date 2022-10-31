南韓首爾梨泰院爆發嚴重萬聖節踩踏意外後，網路上瘋傳一支疑似為法國直播主Pape San當晚在意外現場的53秒影片，畫面中一名外國男子在不斷推擠的人潮中努力大口吸氣，他周圍的群眾不斷發出尖叫聲，男子一度被擠到凸出眼球、瞪大眼睛，影片最終停留在人流往前跌的混亂畫面。
梨泰院踩踏事件至今至少釀成154人死亡、149人輕重傷。事發後，社群媒體上瘋傳一支53秒影片，畫面中一名外國男子在擁擠的人潮中載浮載沉，他不斷抬頭大口吸氣，周圍不斷傳來尖叫聲，期間人群一度擠到鏡頭前方女子放聲尖叫，男子凸出眼球、瞪大雙眼，他也被擠到發出低沉慘叫。
影片最後結束在人潮失控、被動往前擠壓的混亂畫面。
據印度體育新聞網站「Sports Skeeda」報導，影片中的外國男子為目前旅居首爾的法國直播主Pape San，影片似乎是他當晚的直播內容，意外捕捉了這場悲劇的生死瞬間。
Pape San後續在推特發文向粉絲報平安，感謝親朋好友、甚至不認識他的人傳訊息問候他的安危。
根據Pape San的直播紀錄，他在意外發生前幾天就開始直播首爾街頭的萬聖節氛圍，2支影片的觀看人數都達14萬人次。
文章來源：Twitch streamer captures snippet of swarming crowds at Itaewon Halloween celebration which left 100+ dead
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