日本職棒北海道火腿鬥士隊31日宣布，旅日台灣球員「大王」王柏融正式退隊。王柏融今年只在一軍打了15場比賽，大部分在二軍調整狀態。他7月時感染COVID-19而被抹消登錄，相隔兩個多月才在9月底回歸一軍，總共32打數只有2安打（打擊率0.063）。

根據中職旅外球員條款，年資滿3年取得旅外資格的球員，未來若回到中職，必須回原球團補足9年年資（大學畢業是8年）才能取得自由球員身分。王柏融若要返回中華職棒，必須選擇原東家樂天桃猿。

王柏融2015年至2018年效力中職Lamigo桃猿，2019年開展旅日生涯。他在中職的戰績極為驚人，2015年出賽29場小試身手之後，2016年就囊括打擊王（0.414）、安打王（200）、外野金手套、新人王、年度MVP。總計中職4年378場，累積86轟、0.386打擊率、1.110攻擊指數，被譽為「中職史上最強打者」。

2018年底，日職火腿鬥士以3年400萬美元簽下王柏融，首季2019年出賽88場，有3支全壘打、打擊率0.255、攻擊指數0.647，比起在中職時的火力下滑許多。總計旅日4季的打擊率0.235、攻擊指數0.656以及14轟、159支安打。不過他在二軍的表現相當出色，今年出賽50場打出0.325打擊率、0.894攻擊指數。