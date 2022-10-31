客家歌手劉榮昌（右）擔任監製，帶著客家方口獅與雙胞胎陳禹菲（左）、陳禹穆（右）互動，他們表現也更加放鬆。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣可愛雙胞胎姊弟陳禹菲、陳禹穆，繼拍攝消防局小小救護員宣導影片，用客語教大家哈姆立克法後，這次受教育局邀請拍攝宣導影片，變成交通安全宣導救護員，用流利客語及活潑可愛手勢，宣導高齡長輩交安觀念，11月將在「新竹縣政府教育局」FB粉絲專頁舉辦抽獎活動，歡迎民眾一同來參與。

縣長楊文科表示，為加強長輩「行人停看聽」、「路口慢看停」的交通安全觀念，特別邀請可愛的7歲雙胞胎姐弟擔任小小救護員演出，針對2個主題用道地的海陸腔客語介紹交通安全觀念，期透過宣導讓長輩能多加留意路口及道路安全。

7歲雙胞胎陳禹菲、陳禹穆姐弟曾參與教育局舉辦的客語小網紅活動獲得銀賞，並參與2022義民說故事比賽。今年受消防局邀請，參與縣府舉辦的「客」製化業務宣導影片競賽，當消防局小小救護員，用客語教大小朋友哈姆立克法，示範標準施救動作，宣導守護你我的生命。

教育局這次邀請姊弟倆拍攝交安宣導片，特別由金曲客家歌手劉榮昌擔任監製，為增加宣導效果，預計11月在「新竹縣政府教育局」FB粉絲專頁舉辦2次抽獎活動，在粉絲專頁及活動貼文按讚，並在貼文標註＠2位好友，將有機會獲得超商商品卡，歡迎大家關注一同參與抽獎分享。

教育局表示，宣導影片分為第一篇行人停看聽https://youtu.be/FDRKiFqkzQo及第二篇路口慢看停https://youtu.be/P5XJ032ilyo，同時也在YouTube影音平台上架，歡迎大家分享推播，讓長者建立安全的交通知識。