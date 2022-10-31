桃園一名人妻小芳（化名）去年發現丈夫與另名女子互動密切，丈夫會與對方至摩鐵過夜，還會去對方家中，小芳向女子求償90萬，但女子出庭坦承自己是性工作者，與男子僅金錢往來關係，沒有男女情愫，法官認為女子非必要不會曝露性工作者身分，採信其證詞，判她不需賠償。可上訴。

判決書指出，小芳與丈夫2016年結婚，去年6月她發現丈夫經常晚歸失聯，還曾徹夜未歸，私下調查後才發現丈夫某日在某汽車旅館點外送，隔天直接載一名女子離開，隔一個月後丈夫還到對方家中過夜，小芳認為出軌事實明確，該名女子已侵害她的配偶權，為此決定提告求償90萬

遭控告的女子稱自己是性工作者，在汽車旅館內是作性交易，她後來才得知男子已婚身分，男子到她家也是修電燈而已，2人並未交往，只有金錢對價關係，因此她並無侵害配偶權，請求法官駁回告訴；男子也在庭上承認曾與對芳做性交易，另名證人也說男子曾找過她性交易。

法官認為依常情，女子通常不會為了逃避罪則、否認與男方感情，而承認自己是性工作者，因此認定2名女子的證詞可信，男子與對方僅是性交易關係，無逾越一般男女朋友的交往程度，因此無侵害配偶權，而小芳也沒有其他證據，法官判駁回告訴，對方女子免賠，全案可上訴。