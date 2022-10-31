聯發科(2454)法說過後，坦言大環境不確定性因素依舊下，多數客戶下單依舊保守，預期客戶的這些調整對聯發科業務的最大影響將會反應在第四季，該說法似乎符合市場預期，聯發科今股價反倒呈現利空出盡的態勢，開高走高，漲幅最大一度近7%，收復600大關、最高衝上604元。

由於通膨影響終端消費市場，聯發科下修今年全球智慧手機全球銷量預估，由先前預估的13.5億支調降至12億至12.7億支，下修幅度約6~11.1%；其中5G手機出貨量由原先預估的6.6~6.8億支，也下修至6億支，下修幅度約10~11.8%，但仍比2021年增加20%，低於高通上週法說時從先前的7億支下修為6.5~7億支。

總體經濟的通膨持續排擠非必需品的消費支出，加上強勢美元，影響了開發中國家的購買力。聯發科今年初提出2022年營收將挑戰美金200億元，年增20%的目標，在上次8月時法說下調為營收年增17~19%，本次法說再下調為營收成長11%～13.5%，但聯發科仍認為能憑藉關鍵技術持續強化產業地位，以達到中長期成長目標。

法人表示，預估聯發科2022全年合併營收年增12%，每股獲利仍有逾7個股本的實力，以聯發科目前股價和全年EPS預估來算，本益比約在落在8~9倍，由此推估，第四季應是營運的最低點，且消費性電子產品的庫存調整較快速，聯發科執行長蔡力行則預計，客戶調整對聯發科業務的最大影響將會在第四季反映，存貨調整將明年第一季底，且明年第一季就有機會看到廠商的庫存回補。