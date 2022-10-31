南山中學28日晚間特別辦理「關懷兒童‧愛在蘭嶼」公益演唱會。（南山中學提供／李奇叡新北傳真）

新北市南山中學2017年起與安得烈慈善協會合作，募集肉鬆等物資捐贈給有需要的縣市，截至今年已是第6年合作，今年76年校慶活動，讓捐贈活動再升級由國三的班級分別代表10個最需要物資的縣市，以爬竿競賽來為孩童爭取更多資源，而前三名的班級，分別由家長會出資額外再捐贈100、80、50罐肉鬆給該縣市，讓校慶活動能與社會公益相扣，增添更多溫馨。

本次募集物資活動由高一多元選修課學生馬郁婷、廖晏逸、李若芃及徐婉菱負責推動，共募集2916罐肉鬆；南山中學校長蔡銘城說，本校多元選修課程與社會公益做結合，再搭配校內活動，使學生能更深刻體會食物得來不易。

蔡銘城表示，疫情下不少家庭需要更多社會支援，愛心機構也需要大家支持，學校家長會也相當認同學校一直強調的「感恩教育」，故慷慨解囊的捐贈愛心，促成此次活動的成功，「相信我們的孩子，未來長大之後，會更懂得感恩並幫助需要的人」。

安得烈慈善協會執行長羅紹和說，協會每個月都會寄送1次食物箱，內容包括米、麵等主食，以及即食料理包、肉鬆、罐頭、餅乾、奶粉等副食品，為弱勢家庭中的兒童及青少年補充營養，這幾年物價上漲，慈善機構光添購愛心物資的成本也提高很多，很感謝南山中學師生，這次募捐超過3000罐肉鬆，能讓更多的小朋友受益。

負責學生李若芃、徐婉菱說，起初選擇這堂課程，是希望能探索自己的人格特質，並期許自己能貢獻己力回饋社會，待正式執行此專案時，看到滿滿的愛心湧入，真的覺得非常開心，尤其這次的募集的數量遠超出原定的數量，看見各班踴躍捐贈的熱情，能給予需要幫助的孩童，真的是一個非常棒的課程學習。

另外，南山中學28日晚間也特別辦理「關懷兒童‧愛在蘭嶼」公益演唱會，邀請台灣世界展望會協辦，提供76000元幫助蘭嶼弱勢兒童穩定學習，由台灣世界展望會公關傳播處處長王怡雯代表受贈，全校師生也發起資助世界貧童活動，共資助各國兒童60位。