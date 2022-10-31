藍營議員陳一惇表示，交通建設是城市發展最佳的途徑之一，縣長與縣府團隊拚得要死要活，但做了被說騙局，不做說縣政空轉、行政效率不彰，這樣到底要縣府怎麼做，彰化要怎麼進步。（陳一惇提供／吳建輝彰化傳真）

選舉倒數26天，彰化縣長選舉淪為烏賊戰，民進黨彰化議會黨團2週內連開5場記者會抨擊王惠美，31日再度開記者會批王吹牛，認為彰南捷運就是世紀大騙局；有藍營議員看不下去，呼籲選舉著重政策論述，而非抹黑攻擊欺騙縣民，只為挽救自己低迷的選情。

彰南輕軌捷運規劃草案報告，將跨越員林、埔心、溪湖、二林等四鄉鎮，全線長度27.86公里，設置24座平面車站，民進黨彰化縣議會黨團再度強攻「彰南捷運是一場世紀大騙局」，認為彰化大眾運輸使用率是全國倒數第4，客運都困難，還有捷運空間嗎 。

民進黨彰化縣議會黨團表示，要達到捷運成熟的最基本條件是人口密集度，南彰化人口目前根本撐不起捷運，台中捷運綠線現長約17公里，營運1年虧損15億，王惠美提出的彰南28公里，一年是準備虧損3、40億嗎，痛批王不只是「低薪縣」、「流標縣」，連「吹牛縣」都可能出爐。

藍營議員陳一惇表示，交通建設是城市發展最佳的途徑之一，縣府陸續推動彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化，還有彰南捷運輕軌等重大交通工程，機捷施工幾十年、台76、61線也1、20年，難道彰捷4年就能完成嗎？相關報告與進度也都在議會報告過，民進黨議員們會不知道嗎？

陳說，過去王惠美爭取相關交通建設時，中央是民進黨執政，相關預算民進黨的立委與議員不幫忙彰化就算了，還落井下石，縣長與縣府團隊拚得要死要活，但做了被說騙局，不做說縣政空轉、行政效率不彰，這樣到底要縣府怎麼做，彰化要怎麼進步。

對此縣府則回應，一個城市的進步，需要有理性代議士監督，民進黨團的每位議員也就報告內容透過質詢來關心縣政進度，台中捷運綠線因內政部及交通部意見不一，造成地方政府無所是從的卡關，縣府各局處也都已向議員詳盡回答。