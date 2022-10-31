Stellantis周一表示，與廣汽合資的、在中國生產Jeep品牌汽車的公司即將申請破產。該Jeep品牌長期以來在中國一直處於衰弱局面。

Stellantis在聲明中說，在2022年上半已經對該合資公司進行了全面性的資產減值。該歐洲汽車製造商說，廣汽集團也同意了破產申請，並將繼續為Jeep的中國客戶提供服務。

Stellantis曾在七月時表示，終止與廣汽的合資計畫，將把持股從50%提升到75%。

在接下來的數天裡，廣汽開始對Stellantis提出猛烈批評，稱對Stellantis有關終止合資企業的言論「深感震驚」。

該合資企業銷售Jeep品牌的Cherokee休旅車和小型跨界車，在過去四年來的銷售明顯下滑。2021年的銷售量減少50%，為2萬0396輛。2022年至今銷售不到2000輛。

執行長Carlos Tavares曾在七月時指出，在過去五年，與中國合作夥伴進行業務往來的政治壓力越來越大；Tavares當時認為，如果決定終止合資關係的話，不會對集團造成長期影響。

Tavares在十月稍早時曾表示，外國汽車公司出口中國時所遭受的高關稅，中企在出口歐洲時應該同樣面臨相同的關稅待遇。

諮詢公司Urban Science的中國經理Chee-Kiang Lim說，當初中國所堅持的合資模式，目前正受到威脅，中國當時希望以市場准入，來換取國外品牌和技術的分享。目前中國本土品牌越來越有自信，雙方的落差越來越小，甚至已趕上外國公司。「我們只預期未來幾年會有更多的合資企業倒閉」。