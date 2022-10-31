南韓首爾梨泰院本月29日晚間發生「嚴重踩踏事故」，至今已有154人死亡，失蹤人數還在增加。隨後，有不少人開始在網路上找出事件發生的原因，而其中一個說法便是因梨泰院某酒吧請來名人拜訪，才會造成人群不斷聚集無法疏散，而這位「名人」也被部分網友指出就是本名為朴重奎（박중규）的直播主K，並指控他就是罪魁禍首。對此，他也出面喊冤並還原事發經過。

根據南韓媒體《朝鮮日報》的報導，南韓知名直播平台AfreecaTV所合作的直播主「K」，遭網友指稱當天他人就在梨泰院的酒吧，而不少粉絲為了與他見面才會將入口擠得水洩不通，導致悲劇的發生。許多網友看到此文章後，紛紛湧入他的社群平台罵他是罪魁禍首，而直播主K也在30日於直播平台上發文。

K首先是向此次意外中犧牲的亡者哀悼，接著表示這段時間所看到有關他的留言、貼文都是假消息，卻在網路上不斷轉發。他解釋，當天他確實有出現在梨泰院的酒吧，同時也開著直播，因此有看直播的朋友也知道，當天並不是他主動造訪酒吧，而是被大量的人潮推擠進的酒吧，而且當時酒吧的店員還跟他說「現在外面真的很危險，你還是別走出去了」他只好在該間酒吧內待了30分鐘以上，直到警察出面控制人群，人潮稍微疏散他才離開梨泰院，並非由他主導造成的。

但沒想到事件爆發後，所有人都將矛頭指向他，就連平台AfreecaTV也要求他解釋當天的確切路線，他只好出面說明消除大眾的質疑，並替自己澄清。